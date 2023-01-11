Евро предсказали укрепление из-за хорошей погоды

Bloomberg: аналитики ожидают укрепления евро на фоне хороших погодных условий

Европейская валюта будет укрепляться на фоне хороших погодных условий, приведших к снижению цен на энергоносители и более оптимистичным ожиданиям по поводу экономической ситуации, прогнозируют аналитики. Ожидания специалистов приводит Bloomberg.

По оценкам Deutsche Bank и Morgan Stanley, курс евро может вырасти до 1,15 доллара по сравнению с нынешним 1,07. В Nomura International предсказывают отметку в 1,10 к концу месяца. «У нас чудесная погода. Это очень смягчит преодоление рецессии для еврозоны», — пояснил специалист TD Securities Марк МакКормик.

Сравнительно высокие температуры, установившиеся в регионе, помогли исключить катастрофические сценарии энергокризиса, что вернуло доверие инвесторов. «Риски понижения для евро отступают вместе с падающими ценами на газ», — заметил специалист Aegon Asset Management Гарет Геттинби.

Поддержку также оказывает ситуация в Китае: смягчение антиковидных ограничений помогает Европе улучшить ситуацию с поставками. К тому же многие инвесторы ожидают ослабления доллара на фоне снижения темпов инфляции в США и, следовательно, ожидаемого прекращения цикла ужесточения политики со стороны Федеральной резервной системы (ФРС). От Европейского центробанка, напротив, ждут более «ястребиных» решений — как полагают в JPMorgan Chase & Co, евро это поддержит.

Сложившаяся ситуация значительно контрастирует с настроениями лета 2022 года, когда евро падал ниже паритета к доллару до многолетних минимумов. Ослабление европейской валюты связывали, помимо прочего, с рисками усугубления энергокризиса и высокими ценами на газ, однако к зиме на фоне усилий властей стран по замещению российских поставок ситуация стабилизировалась.