Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Евро упал до минимума за 20 лет

Евро упал к доллару до минимального значения за 20 лет

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Евро упал к доллару до минимального за 20 лет значения — 0,993 евро за доллар, свидетельствуют данные торгов.

Как отмечает Bloomberg, сейчас евро торгуется на тех же уровнях, что в 2002 году, в первые годы своего существования. Европейская валюта слабеет на фоне экономических трудностей, с которыми сталкивается регион в условиях энергокризиса и засухи.

Ниже паритета к доллару евро падал еще в середине июля, что было обусловлено, помимо прочего, промедлением европейского центробанка с ужесточением денежно-кредитной политики в условиях высокой инфляции.

К концу месяца ЕЦБ пошел на повышение базовой процентной ставки — до 0,5 процента годовых с нулевого уровня. Однако сохраняются сложности из-за роста стоимости энергоносителей, провоцируемые сокращением поставок из России.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Предполагаемая убийца Дугиной могла использовать дочь для прикрытия
В Госдуме оценили слова Шольца об отсутствии угрозы со стороны НАТО
Губернатор Севастополя заявил о сбитом российской ПВО беспилотнике
Стали известны подробности лечения госпитализированного главы Херсонской области
Евро упал до минимума за 20 лет
В ООН заявили о росте рисков ядерного конфликта
Россиян предупредили о рисках утечки личных данных из WhatsApp
Еще один аксессуар из 2000-х годов вернулся в моду
Прокуратура не стала возбуждать дело против Шольца из-за выброшенных документов
Мужчина расстрелял подростков из пулемета для страйкбола и попал на видео
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.