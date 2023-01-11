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12:36, 11 января 2023Россия

Российские военнослужащие пострадали при атаке беспилотника ВСУ под Курском

Mash сообщил, что четверо военных пострадали при атаке беспилотника ВСУ в Курской области

Фото: Laurel Chor / Globallookpress.com

Четверо военнослужащих пострадали в результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом сообщается в Telegram-канале Mash.

По данным издания, атака украинской армии на российские позиции произошла после полудня 10 января. О состоянии пострадавших военных ничего неизвестно.

В ноябре 2022 года стало известно, что сапер Вооруженных сил России погиб после обстрела со стороны Украины в Курской области. Кроме того, еще двое российских военных были ранены.

До этого в Белгородской области в 15 километрах от границы с Украиной погиб 19-летний российский солдат. Гибель юноши подтвердил колледж, где он учился. Уточнялось, что россиянина призвали в армию на срочную службу 1 июля 2021 года. В феврале его отправили на границу с Украиной.

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Анна Щербакова
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