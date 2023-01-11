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09:58, 11 января 2023Наука и техника

В России предложили беспилотник для атмосферы Венеры

В МАИ предложили запустить в атмосфере Венеры эллипсоидный беспилотник

Фото: Dado Ruvic / Reuters

В МАИ предложили проект беспилотника в форме эллипсоида для полетов в атмосфере Венеры. Об этом сообщает РИА Новости.

По задумке инженеров, форма эллипса понизит аэродинамическое сопротивление при движении вдоль и поперек мощных воздушных потоков. Такая конструкция эффективна при горизонтальном полете, вертикальном взлете и посадке, а также позволит беспилотнику набирать высокую скорость.

Предполагается, что аппарат будет иметь четыре пропеллера, четыре манипулятора и четыре ножки-опоры. Питание научного оборудования, двигателей и механизма посадки обеспечат литий-ионные аккумуляторные батареи. Чтобы беспилотник смог продолжительное время выдерживать высокую температуру атмосферы Венеры, которая достигает более 400 градусов по Цельсию, под корпусом будет размещен слой резорцин-формальдегидного аэрогеля.

В 2021 году заведующая лабораторией спектроскопии планетных атмосфер Института космических исследований (ИКИ) Российской академии наук (РАН) Людмила Засова сообщила, что на 11 ноября 2029 года запланирован запуск российской миссии «Венера-Д». Тогда же научный руководитель ИКИ РАН Лев Зеленый отметил, что начало миссии может быть отложено на более поздний срок.

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Александр Еникеев
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