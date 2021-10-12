Названа точная дата запуска российской миссии к Венере

Заведующая лабораторией спектроскопии планетных атмосфер Института космических исследований (ИКИ) Российской академии наук (РАН) Людмила Засова назвала точную дату запуска российской миссии «Венера-Д» к соседней с Землей планете Солнечной системы, сообщает РИА Новости.

Согласно представленной ею на 12-м Международном симпозиуме по исследованиям Солнечной системы презентации, космический аппарат к Венере планируется запустить 11 ноября 2029 года. Присутствующий на мероприятии научный руководитель ИКИ РАН Лев Зеленый заметил, что запуск данной миссии может быть отложен на небольшой срок.

В марте Зеленый заявил, что проектирование космического аппарата «Венера-Д» и разработка комплексной программы исследований соседней с Землей планеты получили финансирование на два года вперед. По словам ученого, планируется, что это будет не одна миссия, а комплексная программа дальнейших исследований.

В сентябре 2020 года глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин назвал Венеру русской планетой, на которую у России есть определенные планы.