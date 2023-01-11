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18:06, 11 января 2023Спорт

Российский боец ММА решил представлять Азербайджан в Bellator

Российский боец ММА Али Исаев решил представлять Азербайджан в Bellator

Фото: Metaratings

Российский боец смешанного стиля (MMА) Али Исаев решил представлять Азербайджан в американском промоушене Bellator. Об этом он сообщил «Матч ТВ».

Спортсмен заявил о невозможности получить визу США по российскому паспорту, поэтому решил воспользоваться тем, что является гражданином Азербайджана. «Я же боролся за эту страну, паспорт остался, выбора не было, и я поехал решать вопрос. Буду выступать за свою вторую страну, ждать, пока мне откроют визу, вообще времени нет», — добавил Исаев.

Спортсмен родился в Махачкале, но в 2007 году сменил спортивное гражданство на азербайджанское. Он выступал в составе сборной страны по вольной борьбе, становился чемпионом Европы и бронзовым призером континентального первенства.

В 2016 году Исаев начал карьеру в ММА. В его активе девять побед в девяти поединках.

Алексей Гусев
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