В России захотели разрешить строительство пятиэтажек из дерева

Директор ФЦС Копытин: в России с 2024 года могут разрешить строить деревянные пятиэтажки

Начиная с 2024 года у застройщиков в России может появиться возможность строить деревянные пятиэтажные дома. О том, что в стране захотели разрешить возводить пятиэтажки из дерева, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на директора Федерального центра нормирования в строительстве (ФЦС) при Минстрое Андрея Копытина.

«Есть задача до конца года обеспечить нормативную возможность строить деревянные пятиэтажные дома. Решение этой задачи будет достигнуто в рамках реализации дорожной карты по развитию деревянного домостроения до 2024 года, утвержденной Минстроем и МЧС России», — заявил он. В соответствии с ней должны будут решить вопросы прочности, устойчивости, сейсмостойкости, прокладки инженерных систем таких домов, а также утвердить детали, связанные с теплотехническими и звукоизоляционными характеристиками материала, ремонтопригодностью, необходимостью выполнения конструктивной огнезащиты.

Копытин добавил, что уже имеются успешные пилотные проекты возведения деревянных четырехэтажек, однако пока застройщики занимались их проектировкой путем разработки Специальных технических условий. Он напомнил, что развитием деревянного домостроения в России занимаются еще с 2019 года, когда разработали и утвердили ключевые своды правил.

В 2020 году Копытин сообщал, что нормативы, пока не позволяющие строить деревянные пятиэтажки без дополнительной конструктивной защиты, могут быть изменены до конца 2022 года. По его словам, в ФЦС собирались внести необходимые изменения в нормативную базу, разрешив строить жилые и нежилые здания из дерева высотой в пять этажей без конструктивной защиты. Он также утверждал, что существовавшая на тот момент нормативная база не позволяет вывести деревянное домостроение на новый уровень.