В России захотели разрешить строительство деревянных пятиэтажек

Строительство деревянных пятиэтажных зданий согласуют в России до конца 2022 года

До конца 2022 года в России могут быть изменены нормативы, пока не позволяющие строить деревянные пятиэтажки без дополнительной конструктивной защиты. Об этом в беседе с «Интерфаксом» заявил исполняющий обязанности директора Федерального центра нормирования и стандартизации (ФЦС) Андрей Копытин.

Как отметил чиновник, в настоящее время нормативная база не позволяет вывести деревянное домостроение на новый уровень. Так, по его словам, в стране нельзя согласовать строительство деревянных зданий выше трех этажей без дополнительной огнезащиты. При этом ее обеспечение вредит и экономике, и эстетике проектов.

В ФЦС хотят внести необходимые изменения в нормативную базу, разрешив строить здания из дерева высотой в пять этажей без конструктивной защиты. Это будут как жилые, так и нежилые объекты, указал Копытин.

Ранее сообщалось, что в 2019-м в России было построено 8,83 миллиона квадратных метров деревянного жилья, а в 2020-м — 9,35 миллиона. В 2021 году объемы ввода такой недвижимости достигли 10,8 миллиона квадратных метров, за год показатель увеличился на 15,5 процента и стал рекордным с 2009 года.