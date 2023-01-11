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22:05, 11 января 2023Путешествия

Новак объяснил увеличение дисконта на российскую нефть

Вице-премьер Новак заявил, что рассчитывает на сокращение дисконта на российскую нефть
Александр Новак

Александр Новак. Фото: Иван Федоров / РИА Новости

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что дисконт на отечественную нефть вырос в январе в основном из-за подорожания фрахта. Об этом он сообщил на совещании президенту России Владимиру Путину, пишет ТАСС.

По его словам, эта ситуация временная, и скидка в скором времени сократится. «Дисконт должен со временем уменьшиться, как это мы наблюдали в течение 2022 года, когда в марте-апреле дисконт сильно вырос, а потом начал постепенно падать и в два раза уменьшился», — подчеркнул он.

Новак добавил, что в настоящее время основными рисками являются дисконт, эмбарго на поставки нефтепродуктов, а также вводимый потолок цен.

Ранее в Минэнерго сообщали, что могут принять меры по ограничению дисконта на российскую нефть до пределов, основанных на рыночных ценах. Ведомство сделало такое заявление, комментируя публикацию Bloomberg о том, что отечественный сорт Urals теперь продается в два раза дешевле эталонной марки Brent.

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Марина Совина
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