Объем военной помощи Запада Украине почти сравнялся с оборонным бюджетом России

ТАСС: объем военной помощи Запада Украине почти сравнялся с оборонным бюджетом России

Объем военной помощи Украине со стороны Запада приблизился к оборонным расходам России за прошлый год. Об этом пишет ТАСС.

По подсчетам агентства, основанным на основе официальных заявлений властей государств-доноров и данных СМИ, с начала специальной военной операции Киев получил на военные нужды 48,5 миллиарда долларов. Это составляет примерно 95 процентов от выделенных российскому Минобороны средств (51,1 миллиарда долларов).

Всего же зарубежные страны и международные организации перевели Украине более 150 миллиардов долларов.

9 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «вкачанные Западом в Украину десятки миллиардов долларов не повлияют на ход военного конфликта». Более того, отметил он, западное вооружение только продлит страдание украинского населения.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил об истощении военных запасов альянса и Евросоюза из-за помощи Украине. Он подчеркнул, что единственным долгосрочным решением в такой ситуации является увеличение производства оружия