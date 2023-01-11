Экспорт нефти из США резко упал

Министерство энергетики: экспорт нефти из США за неделю упал до 2,137 млн баррелей в сутки

Экспорт нефти из Соединенных Штатов за неделю упал почти вдвое по сравнению с предыдущей неделей — до 2,137 миллиона баррелей в сутки. Об этом свидетельствуют данные из еженедельного обзора управления энергетической информации Министерство энергетики США, передает РИА Новости.

При этом уточняется, что импорт нефти в США за неделю, завершившуюся 6 января, вырос на 0,64 миллиона баррелей в сутки — до 6,35 миллиона баррелей в день. Отмечается, что показатель находится на максимальном уровне с сентября 2022 года.

Ранее независимый эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов рассказал, что на текущий момент показатель заполненности стратегического нефтяного резерва США один из самых низких с весны 1984 года.

