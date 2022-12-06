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15:33, 6 декабря 2022Экономика

Размер нефтяного резерва США оценили

Эксперт рынка ресурсов Демидов назвал стратегический нефтяной резерв США крайне низким

Фото: Richard Carson / Reuters

На текущий момент показатель заполненности стратегического нефтяного резерва США один из самых низких с весны 1984 года. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил независимый эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что закупка российской нефти Вашингтоном для пополнения стратегического резерва невозможна, потому что ее импорт находится под запретом.

У них на конец ноября около 389 миллионов баррелей из возможных 720 [миллионов], то есть это 54 процента заполняемости. Это очень-очень низкий показатель, что очень плохо для стран-потребителей нефти, потому что чем меньше нефти в этих запасах, тем выше цена должна пойти на рынке нефти

Владимир Демидовнезависимый аналитик

Он усомнился в том, что Штаты будут напрямую закупать российскую нефть для заполнения стратегических запасов. «Они совсем недавно договорились с Венесуэлой, [американской нефтегазовой компании] Chevron разрешили работать в Венесуэле — вот она нефть для стратегических запасов и для текущих нужд. Я думаю, что Венесуэла в текущий момент может поставить не сверхмного, но в день где-то до 300-400 тысяч баррелей в сутки она может поставлять и будет и дальше наращивать свою добычу, поэтому я не вижу, что в США могут быть какие-то серьезные проблемы с этим», — высказался Демидов.

5 декабря США опубликовали постановление о потолке цен на нефть из России. Он установлен на уровне 60 долларов за баррель. 4 декабря такое постановление было опубликовано в Официальном журнале Евросоюза.

8 марта президент США Джо Байден подписал указ об отказе от импорта энергоносителей из России. К ввозу в США запретили сырую нефть, нефтепродукты, нефтяное топливо и масла, а также продукты их перегонки, сжиженный природный газ, уголь и угольную продукцию. 10 марта инициативу одобрила палата представителей Конгресса США. Сенат Конгресса США проголосовал за отказ от импорта энергоносителей из России 7 апреля.

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Екатерина Смирная
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