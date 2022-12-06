США отвергли возможность закупать российскую нефть для пополнения резерва

Белый дом: США не будут закупать российскую нефть для пополнения стратегического резерва

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Вашингтон отвергает возможность закупать российскую нефть для пополнения стратегического резерва. Об этом сообщает РИА Новости.

Как пояснила Жан-Пьер, закупка российской нефти невозможна, потому что ее импорт находится под запретом.

5 декабря США опубликовали постановление о потолке цен на нефть из России. Он установлен на уровне 60 долларов за баррель. 4 декабря такое постановление было опубликовано в официальном журнале Евросоюза.

8 марта президент США Джо Байден подписал указ об отказе от импорта энергоносителей из России. К ввозу в США запретили сырую нефть, нефтепродукты, нефтяное топливо и масла, а также продукты их перегонки, сжиженный природный газ, уголь и угольную продукцию. 10 марта инициативу одобрила Палата представителей Конгресса США. Сенат Конгресса США проголосовал за отказ от импорта энергоносителей из России 7 апреля.