Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:55, 11 января 2023Россия

Пушилин сообщил о переломном моменте в освобождении ДНР

Врио главы ДНР Пушилин заявил о переломном моменте в освобождении региона

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что в освобождении территории региона наступил переломный момент. Об этом в среду, 11 января, сообщает РИА Новости.

По его словам, российские военные практически полностью контролируют город Марьинка. Вооруженные силы Украины (ВСУ), добавил он, закрепились на окраинах населенного пункта.

Ранее Пушилин рассказал, что российские войска полностью перехватили инициативу у ВСУ на линии боевого соприкосновения в Донбассе. Он объяснил, что на одних участках фронта ведется активное удержание позиций и изматывание противника, а на других — наступление и освобождение городов и районов ДНР.

Вечером 10 января врио главы ДНР сообщил о том, что подразделения частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» взяли под контроль Соледар.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Пушилин сообщил о переломном моменте в освобождении ДНР
Силовики СБУ пришли в правительственный квартал Киева
Неизвестный напал с ножом на прохожих на вокзале Парижа
Популярный актер появился на «Золотом глобусе» в пышном платье
Россиянка зарезала из чувства ревности возлюбленного и попала в СИЗО
Россиян предупредили о повышении цен на путевки в Китай
В Петербурге тело восьмиклассника нашли в квартире рядом с жидкостью для вейпа
В убийстве многодетной россиянки заподозрили ее бывшего мужа
Пропавшую в декабре мать пятерых детей нашли мертвой в российском городе
Падение поставок российского газа через Украину объяснили его ненужностью
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.