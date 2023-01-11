Пушилин сообщил о переломном моменте в освобождении ДНР

Врио главы ДНР Пушилин заявил о переломном моменте в освобождении региона

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что в освобождении территории региона наступил переломный момент. Об этом в среду, 11 января, сообщает РИА Новости.

По его словам, российские военные практически полностью контролируют город Марьинка. Вооруженные силы Украины (ВСУ), добавил он, закрепились на окраинах населенного пункта.

Ранее Пушилин рассказал, что российские войска полностью перехватили инициативу у ВСУ на линии боевого соприкосновения в Донбассе. Он объяснил, что на одних участках фронта ведется активное удержание позиций и изматывание противника, а на других — наступление и освобождение городов и районов ДНР.

Вечером 10 января врио главы ДНР сообщил о том, что подразделения частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» взяли под контроль Соледар.