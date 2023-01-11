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13:28, 11 января 2023Культура

В Кремле отреагировали на плакаты с Чебурашкой-«оккупантом» в киевских школах

В Кремле отреагировали на распространение плакатов с Чебурашкой-«оккупантом» в Киеве

Фото: Sergey Bobylev / Reuters

В Кремле отреагировали на расклеенные в киевских школах плакаты с Чебурашкой-«оккупантом», пишут «Известия».

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с журналистами заявил, что распространение плакатов с героем мультфильма не является российской проблемой.

«Это надо не нам объяснять, это не наша проблема. Это родителям надо объяснять детям Украины», — отметил Песков.

Ранее сообщалось, что в школах Киева появились плакаты, на которых Чебурашка называется оккупантом. На изображении зверек перечеркнут крестом. Тем, кому этот персонаж нравится, предложили ехать в Россию.

10 января стало известно, что фильм «Чебурашка» стал самым кассовым проектом за всю историю проката в стране. Песков заявил, что в Кремле рады хорошим сборам фильма.

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Анастасия Астахова
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