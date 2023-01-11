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03:01, 11 января 2023Россия

Посол России назвал помощь Канады Киеву нелепой

Посол РФ в Канаде Степанов: помощь Оттавы Киеву нелепа на фоне внутренних проблем страны
Олег Степанов

Олег Степанов. Фото: MFA Russia / via Globallookpress.com

Посол России в Канаде Олег Степанов назвал нелепым очередное объявление Оттавы о помощи Киеву. Такое заявление он сделал в разговоре с РИА Новости.

«Кабинет [премьер-министра Канады Джастина] Трюдо, направляющий деньги на разжигание конфликта и поддержку нелегитимного режима за тысячи километров от Канады, выглядит нелепо», — заявил дипломат. Он пояснил, что подобные решения Оттавы «смешно на фоне внутренних проблем Канады».

Таким образом посол РФ прокомментировал решение канадских властей закупить у США зенитно-ракетный комплекс NASAMS и боеприпасы на сумму около 400 миллионов долларов для нужд Украины.

Ранее министр обороны Канады Анита Ананд отметила, что с февраля 2022 года Оттава выделила свыше одного миллиарда долларов на военную помощь Киеву. До этого президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьером Канады Джастином Трюдо обороноспособность Украины. «Я выразил благодарность за решительную поддержку нашего государства Канадой. Мы договорились о шагах по реализации "формулы мира"», — отметил он.

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Марина Совина
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