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00:02, 11 января 2023Мир

Канада купит ЗРК NASAMS и боеприпасы для нужд Украины

Власти Канады закупят у США ЗРК NASAMS для Украины на $400 млн

Фото: Senior Airman Beaux Hebert / Keystone Press Agency / Global Look Press

Власти Канады закупят у Соединенных Штатов зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) NASAMS и сопутствующие боеприпасы на сумму около 400 миллионов долларов для дальнейшей передачи Украины. Об этом сообщила пресс-службы канадского премьер-министра Джастина Трюдо.

«Пожертвование Канады поможет Украине укрепить свои системы противовоздушной обороны от разрушительных воздушных атак на военные объекты, гражданскую критическую инфраструктуру и населенные пункты», — говорится в сообщении. Данный транш является частью дополнительного пакета военной помощи Украине в размере 500 миллионов долларов, о котором премьер-министр Трюдо объявил 14 ноября 2022 года.

Министр обороны Канады Анита Ананд отметила, что с февраля 2022 года Оттава выделила свыше одного миллиарда долларов на военную помощь Киеву.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский обсудил с премьером Канады Джастином Трюдо обороноспособность Украины. «Мы договорились о шагах по реализации "формулы мира"», — отметил он.

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Марина Совина
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