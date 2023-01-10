Канада закупит у США ракету класса «земля-воздух» для Украины

Reuters: Канада купит у США ракетную систему класса «земля-воздух» для Украины

Власти Канады захотели купить у США ракетную систему класса «земля-воздух» для Украины. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на правительственный источник.

По его словам, премьер-министр страны Джастин Трюдо озвучил соответствующее намерение президенту США Джо Байдену во время их встречи в Мехико в рамках проходящего там саммита лидеров стран Северной Америки. Канадский политик отметил, что Оттава закупит усовершенствованную зенитно-ракетную систему американского производства для Украины. Других подробностей сделки агентство не приводит.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский обсудил с премьером Канады Джастином Трюдо обороноспособность Украины. «Мы обсудили укрепление обороноспособности Украины перед лицом угроз и рисков эскалации на фронте. Я выразил благодарность за решительную поддержку нашего государства Канадой. Мы договорились о шагах по реализации "формулы мира"», — отметил он.

В ноябре 2022 года стало известно, что власти Канады решили выделить Украине военную помощь еще на 34 миллиона канадских долларов (25,5 миллиона долларов США).

