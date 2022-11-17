Канада выделит военную помощь Украины на миллионы долларов

Власти Канады выделят Украине военную помощь еще на 34 миллиона канадских долларов

Власти Канады решили выделить Украине военную помощь еще на 34 миллиона канадских долларов (25,5 миллиона долларов США). Об этом говорится в заявлении главы канадского Минобороны Аниты Ананд, передает Reuters.

В новый пакет помощи войдут зимнее обмундирование и камеры для беспилотников с высоким разрешением. Оттава также передаст Киеву снимки с канадских спутников.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Украина превратилась в полигон, на котором проходят испытания оружия западных государств. Он отметил, что несмотря на то, что страны НАТО отказываются признавать себя участниками данного конфликта, поставки Киеву вооружений делают их вовлеченными в конфликт.

16 ноября председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли вновь подтвердил, что Вашингтон намерен оказывать военную помощь Украине «столько, сколько потребуется».