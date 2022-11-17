Небензя заявил о превращении Украины в полигон для испытаний западного оружия

Постпред России при ООН Небензя: Украина стала полигоном для испытаний западного оружия

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя рассказал на заседании Совета Безопасности организации о том, что Украина превратилась в полигон, на котором проходят испытания оружия западных государств, сообщает РИА Новости.

«Для него (Запада — прим. «Ленты.ру») Украина — в том числе полигон для испытания различных видов оружия, что недавно признал и министр обороны Украины», — заявил российский дипломат.

Он отметил, что несмотря на то, что страны Североатлантического альянса отказываются признавать себя участниками данного конфликта, поставки Киеву вооружений делают их вовлеченными в конфликт. В частности Небензя отметил США, которые не только передают Украине оружие, но и помогают планировать, а также руководят боевыми действиями украинских военных.

Ранее председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли вновь подтвердил, что Вашингтон намерен оказывать военную помощь Украине «столько, сколько потребуется».