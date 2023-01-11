Россия помогла транзитным самолетам при сбое в системе авиауправления США

Росавиация помогала обслуживать транзитные рейсы во время сбоя системы авиауправления США

Росавиация обслуживала транзитные рейсы с Ближнего Востока и из Юго-Восточной Азии в США и Канаду из-за сбоя в системе оповещения экипажей в Соединенных Штатах. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что главный центр Единой системы организации воздушного движения и региональные центры в Санкт-Петербурге и Магадане оказывали всю необходимую помощь экипажам воздушных судов, которые выполняли «транзитные полеты через границу района полетной информации данных центров с районным диспетчерским центром Анкоридж».

Ранее 11 января стало известно о серьезном сбое в системе оповещения пилотов в Соединенных Штатах. Отмечалось, что данная ситуация угрожает всем полетам на территории страны, так как система отвечает за рассылку информации пилотам об опасностях полета и ограничениях в реальном времени.

