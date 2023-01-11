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18:13, 11 января 2023Россия

Штормовой ветер снес грузовик на российской трассе

Сильный ветер снес грузовой автомобиль на трассе «Подъезд к городу Ставрополю»

На трассе при въезде в город Ставрополь штормовой ветер снес грузовой автомобиль. Кадры с места происшествия в среду, 11 января, публикует Telegram-канал «Госавтоинспекция Ставрополья».

Из-за сложных погодных условий было принято решение о повторном ограничении движения для пустых большегрузных автомобилей, которые могут быть подвержены риску ДТП из-за высокой парусности, отмечается в сообщении местной ГИБДД. На видеозаписи видно, что крытый грузовой автомобиль опрокинулся на левый бок. Тент машины оказался сорван с креплений.

Ранее синоптики сообщили жителям Ставропольского края, что российский регион 11 января накроет сильный штормовой ветер. Днем порывы достигали 23-28 метров в секунду.

В начале декабря 2022 года в столице Забайкальского края, Чите, ветер сорвал часть крыши детского сада во время занятий.

Евгения Куликова
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