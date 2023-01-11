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12:12, 11 января 2023Бывший СССР

Украину уличили в попытке умолчать о потере Соледара

NTV: в Германии уличили Украину в попытке умолчать о потере Соледара

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Украину уличили в попытке умолчать о потере Соледара, несмотря на то, что в Донецкой народной республике (ДНР) уже заявляли о переходе города под контроль российских сил. Об этом сообщает немецкий телеканал NTV.

По данным телеканала, украинские военные сообщили об отражении 13 разных атак Вооруженных сил РФ, но при этом не упомянули Соледар, что, вероятно, указывает на то, что они в значительной степени потеряли контроль над городом.

При этом в Германии отмечают, что американский аналитический центр «Институт изучения войны» (ISW) все еще ставит под сомнение, что территория Соледара полностью перешла в руки российских военных — якобы, есть только визуальное подтверждение, что ЧВК «Вагнер» продвинулись в центр города.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил о переломном моменте в освобождении республики. По его словам, российские военные практически полностью контролируют Марьинку. Вечером 10 января он сообщил, что подразделения ЧВК «Вагнер» взяли под контроль Соледар.

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Алевтина Запольская
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