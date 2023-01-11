Соледар назвали крупнейшим поражением ВСУ со времен Мариуполя

Военкор Коц назвал освобождение Соледара крупнейшим поражением ВСУ со времен Мариуполя

Операция по освобождению Соледара стала самым крупным поражением для живой силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) со времен Мариуполя. Так назвал успехи на этом направлении военкор Александр Коц в личном Telegram-канале.

«В Соледаре же полгода перемалывались боеспособные части ВСУ. Киев бросал на удержание города все новые и новые бригады, которые покидали зону боевых действий в кузовах пикапов и черных мешках. Да, Соледар — это маленький городок на подступах к мощнейшему узлу украинской обороны — Артемовску. Но здесь ВСУ было нанесено, пожалуй, крупнейшее поражение (в живой силе) со времен Мариуполя», — оценил военкор.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил о переломном моменте в освобождении республики. По его словам, российские военные практически полностью контролируют Марьинку. Вечером 10 января он сообщил, что подразделения ЧВК «Вагнер» взяли под контроль Соледар.