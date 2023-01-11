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12:23, 11 января 2023Бывший СССР

Соледар назвали крупнейшим поражением ВСУ со времен Мариуполя

Военкор Коц назвал освобождение Соледара крупнейшим поражением ВСУ со времен Мариуполя

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Операция по освобождению Соледара стала самым крупным поражением для живой силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) со времен Мариуполя. Так назвал успехи на этом направлении военкор Александр Коц в личном Telegram-канале.

«В Соледаре же полгода перемалывались боеспособные части ВСУ. Киев бросал на удержание города все новые и новые бригады, которые покидали зону боевых действий в кузовах пикапов и черных мешках. Да, Соледар — это маленький городок на подступах к мощнейшему узлу украинской обороны — Артемовску. Но здесь ВСУ было нанесено, пожалуй, крупнейшее поражение (в живой силе) со времен Мариуполя», — оценил военкор.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил о переломном моменте в освобождении республики. По его словам, российские военные практически полностью контролируют Марьинку. Вечером 10 января он сообщил, что подразделения ЧВК «Вагнер» взяли под контроль Соледар.

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Алевтина Запольская
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