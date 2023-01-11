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12:58, 11 января 2023Мир

Генсек НАТО поддержал намерения поставить Киеву танки и боевые машины

Столтенберг поддержал намерения США, Франции и Германии поставить Киеву танки
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Yevhen Titov / Reuters

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поддержал намерения членов Североатлантического альянса поставить Киеву легкие танки и боевые машины пехоты. Трансляция выступления перед совместным заседанием с Европейской комиссией доступна на YouTube.

«Я приветствую недавние заявления США, Франции и Германии о том, что они в скором времени поставят боевые машины пехоты и легкие танки, а также беспрецедентную поддержку со стороны всех союзников по НАТО и членов Евросоюза (ЕС)», — сказал он.

Столтенберг подчеркнул, что поддержка НАТО и ЕС приводит к существенным изменениям в зоне боевых действий.

Ранее генсек призвал союзников по альянсу еще больше усилить поддержку Украины. По его словам, попытки России «разобщить членов НАТО из-за Украины» обернулись провалом.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что военные поставки Запада для Украины не повлияют на ход военного конфликта. Более того, западное вооружение только продлит страдание украинского населения.

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Варвара Кошечкина
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