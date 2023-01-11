Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:24, 11 января 2023Россия

В российском регионе появилась карта укрытий на случай ЧС

В Орловской области появилась интерактивная карта укрытий на случай ЧС

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Власти Орловской области опубликовали интерактивную карту укрытий на случай чрезвычайных ситуаций (ЧС). Карта появилась на официальном портале «Обращаем внимание».

Пресс-служба администрации российского региона уточнила детали разработки карты в беседе с РБК. По доступным данным, карту создали по поручению губернатора области. «Это департамент наш информационных технологий создал по информации, которую предоставили главы муниципальных образований», — указали в администрации.

Убежища на карте обозначены в виде синих кружочков. Нажав на них, пользователь может увидеть адрес и вместимость того или иного места. Помимо этого, на карте есть строка поиска, в которую можно вбить интересующий адрес и посмотреть, есть ли вблизи укрытия.

16 ноября дрон Вооруженных сил Украины атаковал нефтебазу в селе Стальной Конь Орловской области более чем в 170 километрах от границы с Украиной. Губернатор региона Андрей Клычков сообщил, что обошлось без жертв и пострадавших. Позднее выяснилось, что при атаке пострадал один резервуар нефтебазы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Стали известны подробности нового удара США по российской нефти
Штормовой ветер снес грузовик на российской трассе
Российский хирург назвал трендовые пластические операции в 2023 году
Украина передала письма от российских пленных их родственникам
Российский боец ММА решил представлять Азербайджан в Bellator
Появились кадры штурма позиций ВСУ под Кременной
В России допустили превращение «Союза МС-22» в «большой космический мусор»
Литва передаст Украине системы ПВО и зенитные установки
Евро предсказали укрепление из-за хорошей погоды
В США сняли запрет на вылеты после крупного сбоя в системе
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.