В российском регионе появилась карта укрытий на случай ЧС

В Орловской области появилась интерактивная карта укрытий на случай ЧС

Власти Орловской области опубликовали интерактивную карту укрытий на случай чрезвычайных ситуаций (ЧС). Карта появилась на официальном портале «Обращаем внимание».

Пресс-служба администрации российского региона уточнила детали разработки карты в беседе с РБК. По доступным данным, карту создали по поручению губернатора области. «Это департамент наш информационных технологий создал по информации, которую предоставили главы муниципальных образований», — указали в администрации.

Убежища на карте обозначены в виде синих кружочков. Нажав на них, пользователь может увидеть адрес и вместимость того или иного места. Помимо этого, на карте есть строка поиска, в которую можно вбить интересующий адрес и посмотреть, есть ли вблизи укрытия.

16 ноября дрон Вооруженных сил Украины атаковал нефтебазу в селе Стальной Конь Орловской области более чем в 170 километрах от границы с Украиной. Губернатор региона Андрей Клычков сообщил, что обошлось без жертв и пострадавших. Позднее выяснилось, что при атаке пострадал один резервуар нефтебазы.

