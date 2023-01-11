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12:38, 11 января 2023Бывший СССР

Украинский военный рассказал об обстановке в Соледаре накануне сдачи

CNN: украинский военный рассказал о больших потерях ВСУ в Соледаре накануне сдачи города

Фото: Roman Chop / AP

Украинский военный, принимавший участие в боях в Соледаре, рассказал CNN об обстановке в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) накануне сдачи города. По его словам, Украина несла тяжелые потери, а погибших никто не считал.

Личный состав подразделений ВСУ обновился почти наполовину, а позывные прибывших из резерва солдат никто даже не пытался запомнить. «В Соледаре никто не считал погибших», — поделился он.

Как заявил украинский солдат, все понимали, что ВСУ сдадут Соледар. «Я просто хочу понять, в чем смысл, зачем умирать, если мы все равно собираемся покинуть город?», — высказался он.

О полном взятии Соледара силами ЧВК «Вагнер» стало известно около полуночи 11 января. При этом, по словам Евгения Пригожина, в центре города окружены солдаты ВСУ, в «котле» продолжаются бои.

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Василий Мека
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