Валиеву признали спортсменкой года в России
Стали известны главные спортсмены 2022 года по версии россиян. Данные приводятся на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Спортсменом года стала чемпионка России и Европы Камила Валиева, имя которой назвали семь процентов опрошенных. Далее следуют трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов и трехкратный чемпион мира по хоккею Александр Овечкин, получившие пять и четыре процента голосов соответственно.
Чуть менее популярными оказались еще две фигуристки — олимпийская чемпионка и чемпионка мира Анна Щербакова и серебряный призер Игр-2022 Александра Трусова. Их имена назвали по два процента опрошенных.
В 2021 году лидерами индустрии стали представители летних видов спорта. Первое место рейтинга тогда разделили между собой сестры-гимнастки Арина и Дина Аверины и теннисист Даниил Медведев. За них проголосовали по четыре процента россиян.