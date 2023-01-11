Валиеву признали спортсменкой года в России

Фигуристку Камилу Валиеву признали спортсменкой 2022 года по версии россиян

Стали известны главные спортсмены 2022 года по версии россиян. Данные приводятся на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Спортсменом года стала чемпионка России и Европы Камила Валиева, имя которой назвали семь процентов опрошенных. Далее следуют трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов и трехкратный чемпион мира по хоккею Александр Овечкин, получившие пять и четыре процента голосов соответственно.

Чуть менее популярными оказались еще две фигуристки — олимпийская чемпионка и чемпионка мира Анна Щербакова и серебряный призер Игр-2022 Александра Трусова. Их имена назвали по два процента опрошенных.

В 2021 году лидерами индустрии стали представители летних видов спорта. Первое место рейтинга тогда разделили между собой сестры-гимнастки Арина и Дина Аверины и теннисист Даниил Медведев. За них проголосовали по четыре процента россиян.