Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Екатерина Александрова
0:2
Завершен
Вероника Кудерметова
Аделаида-2 (ж)
Авангард
Сегодня
16:30 (Мск)
Ак Барс
Фонбет Чемпионат КХЛ
ПСЖ
Сегодня
23:00 (Мск)
Анже
Франция - Лига 1|18-й тур
Саутгемптон
Сегодня
23:00 (Мск)
Манчестер Сити
Англия - Кубок лиги|1/4 финала
Петра Квитова
Завтра
05:30 (Мск)
Дарья Касаткина
Аделаида-2 (ж)
Филадельфия Флайерз
Завтра
03:00 (Мск)
Вашингтон Кэпиталз
НХЛ - регулярный чемпионат
11:24, 11 января 2023Спорт

Валиеву признали спортсменкой года в России

Фигуристку Камилу Валиеву признали спортсменкой 2022 года по версии россиян

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Стали известны главные спортсмены 2022 года по версии россиян. Данные приводятся на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Спортсменом года стала чемпионка России и Европы Камила Валиева, имя которой назвали семь процентов опрошенных. Далее следуют трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов и трехкратный чемпион мира по хоккею Александр Овечкин, получившие пять и четыре процента голосов соответственно.

Чуть менее популярными оказались еще две фигуристки — олимпийская чемпионка и чемпионка мира Анна Щербакова и серебряный призер Игр-2022 Александра Трусова. Их имена назвали по два процента опрошенных.

В 2021 году лидерами индустрии стали представители летних видов спорта. Первое место рейтинга тогда разделили между собой сестры-гимнастки Арина и Дина Аверины и теннисист Даниил Медведев. За них проголосовали по четыре процента россиян.

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
Служба внешней разведки России отреагировала на сообщения об отставке Нарышкина
Песков призвал дождаться официальных заявлений по Соледару
В Кремле высказались о фантастическом героизме российских бойцов в СВО
Бывшего главу правительства Кузбасса оставили под домашним арестом
В Москве «заминировали» все торговые центры
Стало известно о подготовке медведя Диксона к уколам
Российский бренд назвал самую модную одежду для холодной зимы
Назван город с самыми активными пользователями «Одноклассников» в Новый год
В России подорожали комнаты
Названы последствия повышения утильсбора на автомобили
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.