Женщина описала свою улыбку перед установкой виниров фразой «зубы пираньи»

Блогерша показала спиленные перед установкой виниров зубы и удивила подписчиков

Блогерша (имя и фамилия неизвестны) установила виниры в Турции и описала свою улыбку перед их установкой негативной фразой. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте.

Так, в начале ролика юзерша с никнеймом cea.cc запечатлена с натуральными зубами до проведения стоматологической процедуры. На кадрах видно, что улыбка инфлюэнсерши выглядела естественно. Затем женщина показала спиленные для установки керамических накладок зубы. «Я похожа на пиранью», — заключила она.

В конце видео блогерша продемонстрировала свой внешний вид с винирами, которые казались значительно больше натуральных зубов. Подписчики не оценили изменения в ее внешности, о чем написали в многочисленных комментариях под публикацией. «Ну зачем вы это сделали, ведь ваша улыбка была в порядке!», «Вам стоило оставить натуральные зубы», «Раньше было намного лучше», «Удивлена, что вы это сделали», — раскритиковали они.

В декабре 2022 года блогер Лаки Кириаку установил дорогостоящие виниры в Турции и описал свои негативные ощущения от процесса. По словам мужчины, в течение двух часов он испытывал боль и дискомфорт во время проведения процедуры.