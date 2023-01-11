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13:08, 11 января 2023Бывший СССР

Более 20 пропавших российских военных нашли на Украине

Омбудсмен Москалькова заявила, что на Украине нашли более 20 пропавших российских военных

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Более 20 российских военнослужащих, пропавших без вести на Украине, нашли, некоторых уже вернули в Россию, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова по итогам контактов с украинским коллегой Дмитрием Лубинцом. Об этом сообщает ТАСС.

Российская сторона также ответила на запрос Украины и предоставила информацию о некоторых украинских военных, пропавших без вести. «Господин Лубинец со своей стороны тоже провел работу по установлению местоположения российских военнослужащих. Более 20 человек были найдены, некоторые из них возвращены домой», — рассказала Москалькова.

Украинский военный, принимавший участие в боях в Соледаре, рассказал об обстановке в рядах Вооруженных сил Украины накануне сдачи города. По его словам, Украина понесла большие потери.

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Василий Мека
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