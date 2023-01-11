Более 20 пропавших российских военных нашли на Украине

Омбудсмен Москалькова заявила, что на Украине нашли более 20 пропавших российских военных

Более 20 российских военнослужащих, пропавших без вести на Украине, нашли, некоторых уже вернули в Россию, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова по итогам контактов с украинским коллегой Дмитрием Лубинцом. Об этом сообщает ТАСС.

Российская сторона также ответила на запрос Украины и предоставила информацию о некоторых украинских военных, пропавших без вести. «Господин Лубинец со своей стороны тоже провел работу по установлению местоположения российских военнослужащих. Более 20 человек были найдены, некоторые из них возвращены домой», — рассказала Москалькова.

Украинский военный, принимавший участие в боях в Соледаре, рассказал об обстановке в рядах Вооруженных сил Украины накануне сдачи города. По его словам, Украина понесла большие потери.