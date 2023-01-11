В России рассказали о неприятной особенности западной техники на Украине

Военный эксперт Лавров заявил, что у западных стран много тяжелой техники для Украины

У западных стран много тяжелой бронетехники собственного производства, которую они могли бы предоставить Украине. Об этой неприятной особенности новых поставок оружия Киеву рассказал военный обозреватель «Известий» Антон Лавров.

По его оценке, к настоящему времени западные страны практически исчерпали запасы техники советского производства, остатки которых ранее были поставлены Украине. Это привело к тому, что по мнению Лаврова, государства НАТО решили перейти к отправке Киеву тяжелой техники западного производства.

«Неприятная особенность новых поставок — такой техники у НАТО действительно много. В свое время ее произвели даже больше, чем аналогов в СССР. Далеко не всю ее утилизировали после завершения холодной войны», — уверен автор.

По его словам, «рассчитывать на то, что у Украины закончатся танки или бронетранспортеры, будет теперь непросто».

Между тем Лавров допускает, что текущие темпы перевооружения Вооруженных сил Украины на технику западного производства позволяют, в частности, создать лишь одну-две бригады к лету.

«Остальные останутся смесью из остатков советского наследия и разношерстной колесной бронетехники с небольшими вкраплениями проходимой гусеничной. Конечно, финальное слово не сказано, и в предстоящие месяцы появятся анонсы новых поставок», — пишет обозреватель.

По его оценке, «огромное количество разных моделей техники неминуемо вызовет проблемы», в частности, с ее эксплуатацией, обслуживанием и ремонтом.

В январе Лавров заметил, что возможная передача Украине немецких боевых машин пехоты (БМП) Marder, которые разработали в 1950-х годах, ничего не решает.