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11:01, 10 января 2023Наука и техника

В России оценили возможную передачу Киеву БМП Marder

Обозреватель Лавров: обещанные Киеву БМП Marder разработали в 1950-х годах

Фото: Alexander Ratz / Reuters

Возможная передача Украине немецких боевых машин пехоты (БМП) Marder, которые разработали в 1950-х годах, ничего не решает, считает военный обозреватель «Известий» Антон Лавров. Так он оценил возможности обещанных Киеву БМП.

Лавров отметил, что Marder разрабатывали для противостояния советской бронетехнике, включая БМП-1 и БМП-2. Машину несколько раз модернизировали. По словам российского эксперта, БМП Marder получила «хорошую для своего времени» пушку и приборы наведения.

«Неясно, какую версию передадут Украине, обычную или более продвинутую с усиленным бронированием, которое способно выдерживать обстрел из 30-миллиметровых автоматических пушек советских БМП», — сказал обозреватель.

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Он добавил, что обещанного количества Marder хватит для комплектования одного механизированного батальона, а результаты боевых действий в ходе спецоперации сейчас не определяются прямыми столкновениями механизированных войск.

Первый прототип БМП Marder собрали в 1969 году. Базовая версия машины получила двухместную башню с автоматической пушкой Rh 202 калибра 20 миллиметров и спаренным с ней пулеметом MG3. Еще один пулемет установлен на крыше десантного отделения.

Ранее представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт сообщил, что в первом квартале 2023 года Германия передаст Украине около 40 БМП Marder и батарею зенитных ракетных комплексов Patriot.

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Даниил Иринин
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