Задержан запрыгнувший на запряженную в карету лошадь на Дворцовой площади

МВД: задержан мужчина, прыгнувший на запряженную в карету лошадь на Дворцовой площади

Полиция Санкт-Петербурга задержала мужчину, который 2 января запрыгнул на запряженную в карету лошадь на Дворцовой площади и спровоцировал наезд на прохожих. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД.

Подозреваемого задержали в ходе оперативно-разыскных мероприятий. Им оказался 39-летний ранее судимый уроженец Ленинградской области, проживающий в Петербурге и работающий механиком.

Инцидент произошел вечером 2 января. Неизвестный решил сесть верхом на лошадь, запряженную в прогулочную карету на Дворцовой площади. Животное испугалось и сбросило наездника, после чего запряженные лошади побежали в собравшуюся на площади толпу.

В результате пострадали двое детей и их отец, все трое были доставлены в больницу с травмами средней тяжести. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 267.1 УК РФ («Действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств»).