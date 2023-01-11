Мать убитой многодетной россиянки рассказала о жалобах дочери на побои от мужа

Мать задушенной в Свердловской области россиянки рассказала о жалобах дочери на мужа

Задушенная многодетная россиянка Любовь Белюшина, чье тело было обнаружено в Свердловской области после трех недель поисков, жаловалась на угрозы и побои со стороны своего мужа Александра. Об этом рассказала мать погибшей женщины, пишет РЕН ТВ в Telegram-канале.

По ее словам, Любовь рассказала об этом своей знакомой. «До этого Любовь с одной женщиной поделилась: "Он, наверное, меня убьет". Чувствовала уже, видимо. А мне ничего не сказала, чтоб не беспокоить», — рассказала мать убитой.

Мать вспомнила, что после одного из избиений со стороны экс-супруга Любовь несколько дней жила у нее, пока они с Александром не помирились. Однако в один момент женщина не вытерпела побоев и угроз с его стороны и решила уехать с детьми. Дочь рассказала матери, что нашла трехкомнатную квартиру и собирается ее снимать, после чего ушла из дома и пропала.

Тело многодетной матери нашли в Свердловской области спустя три недели поисков. Россиянка жила в поселке Коптелово с бывшим супругом и пятью детьми. С мужем она разошлась в конце 2022 года и собиралась уехать от него.

Позднее полицейские задержали бывшего мужа Любови по подозрению в убийстве. Мужчина признался силовикам, что задушил бывшую жену и увез ее тело на машине на Режевской тракт, где его и нашли поисковики.