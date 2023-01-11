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09:06, 11 января 2023Бывший СССР

Казахстан открестился от «юрты несокрушимости» на Украине

МИД Казахстана: Астана не имеет отношения к акции с «юртой несокрушимости» на Украине

Кадр: Azattyq TV - Азаттық - Азаттык / YouTube

Астана и посольство Казахстана на Украине не имеют отношения к акции с установкой «юрты несокрушимости» в Киевской области, это была лишь частная инициатива от казахских меценатов. Так запрос российских представителей прокомментировал официальный представитель МИД страны Айбек Смадияров, сообщает ТАСС.

«Это частная инициатива наших казахстанских меценатов, которые решили помочь украинскому народу. Комментировать либо запрещать мы это не можем. Посольство в этом процессе не участвовало», — открестился он. По его словам, в Казахстане проживает большая украинская диаспора, и эту акцию нужно рассматривать лишь с точки зрения «помощи одного народа другому».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российскую сторону заверили в том, что власти Казахстана не имеют никакого отношения, в частности, к установке «юрты несокрушимости» в Буче. «Оснований не доверять близким партнерам у российской стороны нет», — добавила она.

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Алевтина Запольская
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