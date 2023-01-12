Россия объявила о расширении санкций против граждан Великобритании

МИД России внес 36 британских членов кабмина и других чиновников страны в «стоп-лист»

МИД России объявил, что включил в «стоп-лист» 36 членов британских чиновников из-за «антироссийского курса правительства» страны. О расширении санкций говорится на сайте ведомства.

В черный список попали представители кабинета министров и силовых ведомств Великобритании, а также журналисты. На сайте не указано, какие именно британские граждане попали в список. «Лента.ру» направила в МИД соответствующий запрос.

«Сознательно отказавшись от созидательного и конструктивного диалога, Лондон продолжает линию на конфронтацию, в соавторстве с Вашингтоном распространяет лживую информацию о России, разжигает русофобию», — утверждают представители МИД.

В августе 2022 года МИД России внес в национальный «стоп-лист» 55 граждан Канады. Кроме того, министерство ввело персональные санкции в отношении экс-премьера Британии Дэвида Кэмерона и 23 высокопоставленных политиков страны.