Россия ввела санкции против высокопоставленных политиков Британии

МИД России ввел персональные санкции против экс-премьера Британии Кэмерона и 23 политиков

МИД России в ответ на антироссийские санкции ввел персональные санкции в отношении экс-премьер Британии Дэвида Кэмерона и 23 высокопоставленных британских политиков. Об этом говорится в официальном заявлении на сайте ведомства.

«Пагубные действия Великобритании по насаждению русофобии, распространению недостоверной информации о нашей стране и поддержке киевского неонацистского режима будут получать адекватный и решительный ответ с российской стороны. Выбор в пользу конфронтации — это осознанное решение британского политического истеблишмента, на котором и лежит вся ответственность за последствия», — говорится в заявлении.

В санкционном списке оказались депутаты британских и шотландских парламентов, некоторые члены кабмина и их заместители, а также глава британо-украинской торговой палаты. В ведомстве отметили, что работа над расширением стоп-листа будет продолжена.

Ранее МИД России в ответ на антироссийские санкции внес в стоп-лист 32 граждан Новой Зеландии из числа руководителей муниципальных органов, силовых структур и журналистов. Уточняется, что этим лицам бессрочно закрывается въезд в Россию.