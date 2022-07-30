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Россия ввела санкции против 32 граждан Новой Зеландии

МИД России ввел персональные санкции против 32 граждан Новой Зеландии

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

МИД России в ответ на антироссийские санкции внес в стоп-лист 32 граждан Новой Зеландии. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

«В национальный "стоп-лист" дополнительно вносятся 32 новозеландца из числа руководителей муниципальных органов, силовых структур и журналистов, формирующих в этой стране русофобскую повестку дня», — объяснили в МИД.

Уточняется, что лицам, внесенным в стоп-лист, бессрочно закрывается въезд в Россию.

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Никита Абрамов
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