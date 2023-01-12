Захарова назвала абсурдными обвинения Армении в адрес России

Захарова назвала абсурдными заявления Армении об угрозе российского присутствия

Российское присутствие в Армении не угрожает Еревану, заявила пресс-секретарь МИД России Мария Захарова. Ее слова приводит РИА Новости.

«Народы России и Армении связывают крепкие узы дружбы, они уходят корнями в глубину истории. Мы настроены и впредь всемерно укреплять как двусторонние отношения, так и взаимодействие в общих интеграционных объединениях — ОДКБ, ЕАЭС, СНГ», — сказала она.

Пресс-секретарь ведомства также назвала абсурдными обвинения Еревана в адрес Москвы, будто российская сторона своим присутствием создает угрозы безопасности для республики.