Низкорослым женщинам в Турции запретили выходить на улицу

Губернатор Антальи запретил женщинам ниже 160 сантиметров выходить на улицу из-за бури

Губернатор Антальи Эрсин Языджи призвал женщин ниже 160 сантиметров не выходить на улицу из-за сильной бури. О вынужденном запрете сообщает местное издание Antalya Hakkinda на официальной странице в Twitter.

По его словам, существует вероятность, что низкорослых женщин может унести ветер. В некоторых районах популярной у туристов турецкой провинции скорость его порывов достигала 100 километров в час.

Ранее 11 января на турецкую Анталью обрушился сильный шторм. Отмечалось, что высота волн у побережья пляжа Коньяалты достигала шести метров. Во многих районах курорта оказались повалены деревья. Более того, от стихии пострадали десятки машин.