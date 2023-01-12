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07:26, 12 января 2023Мир

В позиции Шольца по поставкам танков Киеву увидели зависимость от Байдена

«Politico»: позиция Шольца по поставкам танков Leopard Киеву сильно зависит от Байдена

Фото: Arnd Wiegmann / Reuters

Позиция канцлера Германии Олафа Шольца в вопросе поставок танков немецких танков Leopard 2 Киеву сильно зависит от действий президента США Джо Байдена. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на двух неназванных официальных лиц ФРГ.

9 января представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил, что Германия не намерена сейчас передавать Украине немецкие Leopard 2. Он пояснил, что Берлин продолжает придерживаться трех принципов в отношении предоставления военной помощи Украине: избегать сценария, при котором НАТО стала бы стороной конфликта, оказывать максимальную помощь Киеву, но не предпринимать односторонних шагов.

Ранее член комитета бундестага по внешней политике Михаэль Мюллер предостерег Германию от поставок танков Leopard 2 на Украину. По его мнению, это может привести к эскалации конфликта. «Такое оружие может быть поставлено только в координации с нашими партнерами по НАТО. И мы и впредь хотим избежать того, чтобы НАТО превратилось в прямую сторону конфликта», — подчеркнул он.

Марина Совина
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