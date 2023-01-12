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12:06, 12 января 2023Силовые структуры

Бастрыкин потребовал усилить меры безопасности сотрудников СКР в зоне СВО

Глава СКР Бастрыкин потребовал усилить меры безопасности сотрудников ведомства в зоне СВО

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин потребовал усилить меры безопасности сотрудников ведомства, работающих в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе СКР.

На оперативном совещании штаба по расследованию преступлений, совершенных украинскими вооруженными формированиями, которое прошло в Донецке, подчиненные представили Бастрыкину
доклады о проделанной работе. Среди них были предварительные результаты расследования уголовного дела, возбужденного в связи с гибелью в конце 2022 года заместителя руководителя контрольно-следственного отдела военного следственного управления СКР по Объединенной группировке войск (сил) Евгения Рыбакова в Донецке.

После этого глава СКР указал на необходимость повысить меры безопасности офицеров СКР, несущих службу в зоне СВО.

Ранее, в начале января, Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за обвинений, предъявленных Службой безопасности Украины (СБУ) командирам Вооруженных сил России (ВС РФ).

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Любовь Ширижик
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