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14:59, 12 января 2023Из жизни

Семья обнаружила у себя во дворе впавшего в спячку медведя

People: в США семья обнаружила у себя во дворе впавшего в спячку черного медведя

Фото: Unsplash

Семья из штата Коннектикут, США, обнаружила черного медведя, который впал в спячку у них во дворе. Об этом сообщает People.

По словам одного из членов семьи, Тайлера Дашукевича, его брат с девушкой выгуливали собаку и заметили, что она беспокойно себя ведет. Пара заглянула под помост у бассейна и увидела спящего черного медведя. «Мы не могли в это поверить», — утверждает Тайлер. Его брат, Винсент, еще несколько раз подходил к бассейну и наблюдал за медведем. Он отметил, что животное вело себя спокойно.

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Семья обратилась в Департамент энергетики и охраны окружающей среды штата Коннектикут. Сотрудники организации сообщили, что это, предположительно, самец черного медведя и его можно оставить в покое до окончания спячки. Также они сказали, что, если медведь начнет доставлять проблемы, его можно заставить уйти с помощью громких звуков и яркого света.

Семья приняла решение не беспокоить медведя. Родственники поделились произошедшим в социальной сети и получили от пользователей предложение сделать млекопитающего своим домашним животным. «Мы стараемся держаться на расстоянии, но он очень милый», — говорит Винсент.

Ранее сообщалось, что в Италии дикий медведь, которого выгнали за кражу печенья с горнолыжного курорта, вернулся за рождественским кексом. Жители не удивились визиту изгнанного медведя и даже дали ему имя Хуан Каррито.

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Алиса Удовик
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