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18:49, 12 января 2023Мир

В гараже Байдена нашли секретные документы

CNN: Белый дом подтвердил, что юристы Байдена нашли секретные документы в гараже его дома

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Белый дом подтвердил, что юристы американского президента Джо Байдена нашли секретные документы в гараже его дома в Уилмингтоне. Об этом сообщает CNN.

Документы были обнаружены «среди частных и политических бумаг» в кладовом помещении, еще один нашли в комнате, которая примыкала к гаражу. Юристы также обыскали пляжный дом Байдена в Рехобот-Бич, однако ничего там не нашли.

«Белый дом продолжает сотрудничать с проверкой, проводимой Министерством юстиции», — сказано в сообщении.

Ранее в постоянном комитете по разведке палаты представителей Конгресса США призвали провести расследование в связи с обнаружением секретных бумаг времен вице-президентства нынешнего американского лидера. Впоследствии помощники Байдена обнаружили вторую партию секретных документов, связанных с главой Белого дома.

Бывший сотрудник спецслужб Соединенных Штатов Эдвард Сноуден сыронизировал, что Байден «прихватил» с собой больше секретных документов, чем многие разоблачители. Он напомнил, что осужденную в США за утечку из Агентства национальной безопасности Риалити Уиннер приговорили к пяти годам тюрьмы за один документ.

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Варвара Кошечкина
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