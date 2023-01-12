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05:53, 12 января 2023Мир

Индии предрекли лидерство по численности населения уже в 2023 году

The Economist: Индия может обогнать Китай по численности населения уже весной 2023 года
СюжетНаселение России:

Фото: VIREN DESAI / Legion-media.ru

Журналист Джереми Пейдж заявил, что Индия может обогнать Китай по численности населения уже весной 2023 года. Об этом он написал в материале для The Economist.

Так, по прогнозам ООН, Индия станет самой густонаселенной страной в мире уже 14 апреля. Это событие будет иметь огромное символическое значение, считает Пейдж.

В статье отмечается, что демографический всплеск на территории островного государства начался примерно в 2010-х. По оценке специалистов, он продолжится до 2050-х, а пик придется на следующее десятилетие. Автор статьи подчеркнул, что вопрос заключается лишь в том, сможет ли Индия извлечь из такого лидерства пользу.

Ранее кандидат экономических наук Вадим Безвербный и директор Института демографии НИУ ВШЭ Михаил Денисенко предсказали выбывание России из топ-10 стран по населению в мире к 2050 году. Денисенко добавил, что к 2050 году первую десятку стран по населению будут составлять Индия, Китай, США, Нигерия, Пакистан, Индонезия, Бразилия, Бангладеш, Конго и Эфиопия.

Марина Совина
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