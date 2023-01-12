Индии предрекли лидерство по численности населения уже в 2023 году

The Economist: Индия может обогнать Китай по численности населения уже весной 2023 года

Журналист Джереми Пейдж заявил, что Индия может обогнать Китай по численности населения уже весной 2023 года. Об этом он написал в материале для The Economist.

Так, по прогнозам ООН, Индия станет самой густонаселенной страной в мире уже 14 апреля. Это событие будет иметь огромное символическое значение, считает Пейдж.

В статье отмечается, что демографический всплеск на территории островного государства начался примерно в 2010-х. По оценке специалистов, он продолжится до 2050-х, а пик придется на следующее десятилетие. Автор статьи подчеркнул, что вопрос заключается лишь в том, сможет ли Индия извлечь из такого лидерства пользу.

Ранее кандидат экономических наук Вадим Безвербный и директор Института демографии НИУ ВШЭ Михаил Денисенко предсказали выбывание России из топ-10 стран по населению в мире к 2050 году. Денисенко добавил, что к 2050 году первую десятку стран по населению будут составлять Индия, Китай, США, Нигерия, Пакистан, Индонезия, Бразилия, Бангладеш, Конго и Эфиопия.