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07:24, 12 января 2023Забота о себе

Названа причина мгновенной потери интереса мужчины к женщине

Daily Mail: мужчина может потерять интерес к женщине, как только хорошо узнает ее

Фото: Shutterstock

Как только мужчина хорошо узнает женщину, он может мгновенно потерять интерес к ней, уверена эксперт по отношениям Сабрина Бендори. В публикации издания Daily Mail она назвала и другие причины потери мужского внимания.

Бендори рассказала, что в начале отношений мужчины ведут себя наилучшим образом, стараясь понравиться женщине, и это, по ее мнению, нормальное поведение на этапе поиска подходящей пары. По ее словам, именно поэтому партнер может казаться буквально одержимым, а через некоторое время внезапно прекратить отношения.

Беда женщин в том, что они путают обычный процесс покорения с эмоциональной привязанностью или одержимостью. В начале отношений мужчина демонстрирует не чувства к женщине, а старается заставить ее полюбить его

Сабрина Бендориэксперт по отношениям

Бендори поспешила успокоить своих подписчиц, отметив, что это не подлость и не манипулирование со стороны мужчин, а лишь стремление понравиться в процессе ухаживаний.

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«На свиданиях мужчина изучает вас, а не измеряет вашу ценность как личности, — пояснила Бендори. — Иногда один человек обнаруживает, что потенциальный партнер ему не подходит, и прекращает общение, в то время как другой продолжает цепляться за надежду».

Некоторые подписчики Бендори не согласились с ней. «Мне нравятся 99 процентов ваших советов, но я не согласна с этим. Нехорошо, если кто-то просто пытается завоевать вас, если у него нет чувств к вам. Это ложь, манипуляция, признак нарциссизма. По вашим словам, свидания — это процесс изучения, поэтому нет оправдания тому, что парень с самого начала проявляет себя с лучшей стороны», — высказалась подписчица.

Это чушь. Это снимает с мужчин всякую ответственность. В здоровых отношениях решения принимают обоюдно

подписчица Сабрины Бендори

«Человек, который теряет интерес, должен вежливо сообщить об этом: "Мне жаль, но мы не можем быть вместе". Вместо того чтобы просто отстраниться. А после мужчины удивляются, почему мы сомневаемся в каждом из них», — последовал очередной комментарий.

Ранее в интернете поддержали невесту, запретившую жениху приглашать стриптизерш на мальчишник. Подписчики девушки отметили, что любоваться полуголыми девицами накануне свадьбы неправильно.

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Вера Владзиевская
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