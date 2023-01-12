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17:51, 12 января 2023Россия

Депутат Делимханов ответил на обвинения СБУ словами «собака лает — караван идет»

Депутат Делимханов заявил, что с иронией отнесся к обвинению СБУ в свой адрес

Фото: Михаил Метцель / POOL / РИА Новости

Депутат Госдумы Адам Делимханов заявил, что с иронией отнесся к обвинениям, которые ему предъявила Служба безопасности Украины (СБУ). Своей реакцией он поделился в Telegram-канале.

«С иронией прочитал новость, что СБУ заочно предъявила мне обвинение по статьям о поддержке действий России. Эти недоумки до сих пор не поняли, что таким образом лишь больше подталкивают нас на усиленную работу на благо страны по защите интересов народа и Отечества», — написал депутат.

Делимханов добавил, что заявление СБУ лишь подтверждает правильность действий России в вопросах «противостояния их сатанистской идеологии», а также защиты традиций, обычаев, религии и семейных ценностей страны. «Представителям СБУ я могу сказать лишь одно: собака лает — караван идет!» — ответил на обвинения в свой адрес депутат.

Ранее СБУ обвинила Делимханова в поддержке действий России в ходе специальной военной операции (СВО) и в посягательстве на территориальную целостность Украины. В вину ему вменяют участие в штурме Мариуполя, а также командование боевыми подразделениями.

В апреле президент России Владимир Путин присвоил Делимханову звание Героя России. Депутата наградили за мужество и героизм, проявленные в ходе СВО.

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Варвара Кошечкина
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