Российский легкоатлет-чемпион признался в употреблении допинга

Российский метатель молота Сергей Литвинов признался в употреблении допинга в 2012 году

Российский метатель молота Сергей Литвинов признался в употреблении допинга в 2012 году. Он рассказал об этом в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Спортсмен заявил, что получил выгоду от системы сокрытия допинга в России. «С конца апреля до конца мая 2012 года я принимал туринабол и оксандролон. До этого у меня был бросок на 79 метров в феврале, с допингом я улучшил результат почти на два метра», — сказал Литвинов. Он добавил, что передал информацию в Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике Athletics Integrity Unit.

Литвинов — победитель и серебряный призер командного чемпионата Европы 2014 года в составе сборной России. Также он становился чемпионом России и Германии. Спортсмен не смог отобраться на Олимпийские игры-2012 в Лондоне.

В 2015 году из-за систематических нарушений антидопинговых правил была приостановлена деятельность Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). В результате российские спортсмены могут выступать на международных соревнованиях только в нейтральном статусе.