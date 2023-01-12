Мужчину не пустили в ночной клуб из-за чересчур откровенного наряда

Блогера Брэндона не пустили в ночной клуб из-за голого торса под пиджаком

Блогера Брэндона (фамилия неизвестна) не пустили в ночной клуб из-за чересчур откровенного наряда. Соответствующую историю он рассказал в своем TikTok-аккаунте.

Юзер с никнеймом brandonkbye опубликовал кадры, на которых предстал в черном классическом костюме, состоящем из блейзера и широких брюк со стрелками. При этом в размещенном ролике из-под пиджака виден оголенный торс мужчины. Свой образ блогер дополнил белыми кедами и ремнем. «За 11 минут до полуночи меня не пускают в заведение из-за отсутствия рубашки под пиджаком», — заявил он.

По словам Брэндона, неподалеку от клуба находился магазин одежды, в котором он приобрел женский кружевной бюстгальтер-бандо черного цвета. Затем инфлюэнсер надел предмет гардероба и продемонстрировал свой образ на камеру. «Конечно, когда я вошел в заведение, я снял этот топ», — признался он.

Подписчики удивились поступку юзера, о чем написали в комментариях под публикацией. «Неужели такой способ действительно сработал?», «Наряд выглядит просто великолепно», «Смотрится отлично, если честно!», «Вашей уверенности в себе можно позавидовать!» — оценили они.

В декабре 2022 года полную блогершу Эззи (фамилия неизвестна) с никнеймом @ezzystyles выгнали из кофейни за неуместный внешний вид. На размещенных кадрах юзерша предстала в коротком белом топе, обнажившем ее живот со складками, руки и зону декольте. Помимо этого, девушка надела мешковатые серые брюки и повязала волосы розовым платком.

