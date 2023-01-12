Среда обитания
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14:29, 12 января 2023Среда обитания

Эколог предложила альтернативу одноразовой пластиковой посуде

Эколог Леванова предложила заменить одноразовую посуду алюминиевой

Фото: Gerard Bottino / Keystone Press Agency / Globallookkpress.com

Избыточное использование одноразовой пластиковой посуды стало бессмысленной привычкой большинства россиян. На нее тратят большие средства, она загрязняет окружающую среду, но от нее все равно не отказываются, предпочитая вредный пластик безопасным альтернативам. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявила эколог, главный редактор медиа об экологии и разумном потреблении «ШЭР» Аида Леванова.

«Это абсолютно бессмысленная часть нашей жизни, ставшая привычной. Мы используем одноразовую посуду в походах и на праздниках, хотя она прекрасно заменяется тоже пластиковой, но многоразовой. Это ведь намного выгоднее даже с точки зрения экономии: да, упаковка одноразовой посуды стоит сто рублей, но покупается регулярно. А на многоразовый комплект можно потратить тысячу рублей, но пользоваться постоянно», — заметила Леванова.

Другой доступной альтернативой эколог считает алюминиевые комплекты. Они практически ничего не весят, зато обладают высокой износостойкостью и прослужат долгие годы, не требуя замены.

«Отдельно еще хотелось бы отметить кейтеринги, различные фуршеты, где используют огромное количество пластиковой посуды. И, кстати, для таких организаций посуда как раз является большой статьей расходов. Эту проблему можно было бы решить, просто купив керамические наборы», — предложила эколог.

Бенгальские огни и новогодняя мишура также могут быть опасны для окружающей среды из-за трудного процесса переработки. Об этом россиян предупредил глава Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев.

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Наталия Белова
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